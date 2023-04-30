В отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства восьмимесячной девочки в Ростове. Об этом сообщается на официальной странице следственного комитета в соцсетях.

По версии следствия, 33-летний мужчина и его 23-летняя жена причинили ребенку травмы, от которых она скончалась. После этого супруги попытались скрыть тело.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Они были отправлены под домашний арест.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления следкома доложить о ходе расследования дела.

Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо плача ребенка - гробовая тишина»: что говорят соседи о супругах, которых подозревают в убийстве 8-месячной дочки

Соседи родителей из Ростова, в холодильнике которых нашли останки восьмимесячной дочки, рассказали о семье. (Подробности)