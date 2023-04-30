Координатор «Бессмертного полка» в Ростовской области рассказал, как пройдет акция

В этом году шествия "Бессмертного полка" не будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Координатор «Бессмертного полка» Андрей Кудряков рассказал, как пройдет акция в этом году. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

— В этот тяжелый для нас год прохождение колонн «Бессмертного полка» на улицах и площадях, увы, не будет. Но это не значит, что шествие отменяется.

Сегодня важно понять, что это шеренги и не строй, сегодня «Бессмертный полк» это ты сам, наследник воинов, победителей, — начал координатор акции.

Он предложил каждому поставить портрет героя на рабочий стол, украсить им окно или фасад дома. Еще один вариант — изготовить футболку или ветровку с изображением фронтовика. Кроме того, можно прийти с портретом воина к мемориалу.

Напомним, в этом году шествие «Бессмертного полка» не состоится. Ранее мы писали о других мероприятиях, которые пройдут в День победы.