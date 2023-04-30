В центре Ростове ограничат движение транспорта из-за ремонта сетей

Ограничения запланированы на весну и лето. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Ростова ограничат движение автомобилей из-за ремонта сетей. Об этом рассказали в департаменте автодорог и дорожного движения.

С 3 июля по 25 августа проезд будет ограничен на улице Темерницкой, между домами № 10 и 24/22. С 3 июня по 25 августа ограничения будут действовать по правой полосе движения проспекта Ворошиловского в северном направлении, между домами № 32/104 и 36 — 38.

С 17 мая по 17 июля движение будет затруднено в Автобусном переулке, на участке между улицей Красноводской, 4/4 и улицей Агрегатной.

Причина неудобств — модернизация тепломагистрали в центре и ремонт газопровода возле Братского кладбища.