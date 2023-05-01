В Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечили еще 154 человека

Всего с начала пандемии опасный вирус смогли побороть 444 708 граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 154 человека. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 30 апреля.

Согласно статистике, за апрель в регионе опасный вирус смогли побороть 5 527 граждан. Всего за время пандемии инфекцию перенесли 444 708 жителей.

Отметим, что большая часть заболевших переносили недуг в легкой форме. Врачи отправляли пациентов на домашнее лечение и выписывали необходимые лекарства. Жителей с более тяжелой формой болезни помещали в стационар, где медики следили за их состоянием.

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(Подробности)