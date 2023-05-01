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НовостиОбщество1 мая 2023 6:27

В Азовском районе без вести пропала 17-летняя девушка

Диана Некрасова не выходит на связь с близкими с 27 апреля
Лейла МИРИШОВА
Девушку разыскивают уже четвертые сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

Девушку разыскивают уже четвертые сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азовском районе разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно информации, девушку последний раз видели 27 апреля. После чего она перестала отвечать на звонки и сообщения. Взволнованные родственники пытались найти подростка самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики ищут девушку уже четвертые сутки.

Согласно ориентировке, рост Дианы – около 163 сантиметров. У нее худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения она была одета в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у девушки был серебристый и черный рюкзаки.

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