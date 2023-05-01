В Ростове водитель, сбивший девочку, не понес наказания

Судебный процесс шел два года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону водитель, сбивший ребенка, не понес наказания. Октябрьский районный суд города прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью". Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Суд установил, что в марте 2021 года водитель "Хендай Санта ФЕ" двигался по проспекту Буденновскому в сторону Нансена. В этот момент девочка переходила проезжую часть по "зебре". Водитель не успел притормозить и на всей скорости сбил ребенка. С травмами школьницу увезли в больницу. Медики диагностировали у нее множественные травмы и открытый перелом. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Судебный процесс шел два года, только в марте 2023 года в ходе судебного процесса родители девочки заявили о прекращении уголовного дела. Мужчина выплатил компенсацию и принес свои извинения.

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