Баскетболисты из Ростова-на-Дону стали чемпионами Высшей Лиги

Ростовская команда стала чемпионом и получила право заявиться в Суперлигу. Фото: официальная страница "БАРС-РГЭУ"

Баскетболисты из Ростова стали чемпионами Высшей Лиги. Об этом сообщили на официальном сайте донской команды. В финальном матче сезона – 22/23 в первенстве России среди клубов Высшей Лиги ростовские спортсмены сразились с челябинской командой "Челбаскет".

"БАРС-РГЭУ" в первые минуты матча уступали противнику, однако быстро смогли реабилитироваться. К концу первого тайма счет был 18:13 в пользу дончан. Второй отрезок игры проходил напряженно, однако ростовские спортсмены не оставили шанса противнику со счетом 38:30. Под конец матча "Челбаскет" смогли сравнять счет, но "БАРС-РГЭУ" забили решающие мячи. Матч завершился со счетом 72:67.

Ростовская команда стала чемпионом и получила право заявиться в Суперлигу.

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