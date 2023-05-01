1 мая в Ростовской области ожидается гроза и сильный ветер

Дончан ждут ливни с грозой и сильный ветер Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области 1 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно оперативному прогнозу, в некоторых районах области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. Также синоптики предупредили о грозе и ливнях в муниципалитетах области. Ночью в регионе ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах может ухудшиться, поэтому водителей просят быть внимательнее во время движения, чтобы не попасть в ДТП.

Отметим, что средняя температура воздуха днем в регионе составит +12...+17 градусов, в некоторых района столбики термометров покажут до +21 градуса. Ночью температура воздуха опустится до +7...+12 градусов.

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(Подробности)