В Каменском районе четыре человека пострадали в ДТП

От удара легковушки отбросило в разные стороны. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Каменском районе Ростовской области три человека пострадали в аварии. ДТП случилось вечером 30 апреля в хуторе Красновка.
Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, около 19 часов 27-летняя девушка за рулем "ВАЗ-2108" ехала по улице Профильной. В районе дома №130 она выехала на встречную полосу, по которой двигался "ВАЗ-2110". Водители не смогли избежать столкновения. От удара легковушки отбросило в разные стороны.
- В результате ДТП пострадали 27-летняя автомобилистка и 47-летний мужчина, находившийся за рулем " ВАЗ-2110", - уточнили в ведомстве.
Также травмы получили их пассажиры в возрасте 23 лет и 36 лет. Прибывшие медики доставили пострадавших в медучреждение.
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