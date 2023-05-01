В Каменском районе четыре человека пострадали в ДТП

От удара легковушки отбросило в разные стороны. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области три человека пострадали в аварии. ДТП случилось вечером 30 апреля в хуторе Красновка.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, около 19 часов 27-летняя девушка за рулем "ВАЗ-2108" ехала по улице Профильной. В районе дома №130 она выехала на встречную полосу, по которой двигался "ВАЗ-2110". Водители не смогли избежать столкновения. От удара легковушки отбросило в разные стороны.

- В результате ДТП пострадали 27-летняя автомобилистка и 47-летний мужчина, находившийся за рулем " ВАЗ-2110", - уточнили в ведомстве.

Также травмы получили их пассажиры в возрасте 23 лет и 36 лет. Прибывшие медики доставили пострадавших в медучреждение.

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