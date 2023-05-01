В Ростовской области нашли пропавшую 17-летнюю девушку

Волонтеры искали пропавшую около четырех дней. Фото: НАДОЛИНСКИЙ Станислав

В Азовском районе нашли без вести пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно опубликованной информации, девушка пропала 27 апреля. Она не выходила на связь с родственниками, не отвечала на звонки и смс. Тогда родители подростка обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики искали пропавшую на протяжении четырех дней. Они проверяли все близлежащие районы и мониторили камеры видеонаблюдений.

Как сообщили волонтеры, девушку удалось найти днем 1 мая. Где все это время находилась пропавшая – неизвестно. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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