Губернатор Ростовской области решил узнать у дончан, как решить проблему дефицита медиков

В Ростовской области сохраняется проблема дефицита медицинских работников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области обсудил со специалистами здравоохранения проблемы донской медицины. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам главы региона, основная проблема на данный момент — дефицит кадров. Для ее решения в области запустили несколько программ поддержки медиков. Так, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» специалистам выплачивают подъемные в размере миллиона — полумиллиона рублей. Поддержку могут получить специалисты, переехавшие трудиться в село. Подъемные в размере полумиллиона выделяют медикам, которые устраиваются на работу в шахтерских территориях.

Молодым специалистам и врачам дефицитных профессий помогают с приобретением жилья. А с января работает программа «Ипотека для отличников». Действуют стимулирующие выплаты, в том числе компенсация за аренду жилья и коммунальных услуг.

Кроме того, в Ростовском медуниверситете увеличили количество мест для поступающих по целевым направлениям.

Губернатор сообщил, что пока предпринятые меры не принесли должного эффекта. Сейчас власти ищут новые решения проблемы.

— Предлагаю подключиться и вам, друзья, к этому обсуждению. Что на ваш взгляд требуется предпринять, чтобы решить проблемы донской медицины? — обратился к жителям глава региона.