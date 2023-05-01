В Ростове будут судить экс-начальника УСБ полиции Краснодарского края

Дело поступило в Ленинский суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове будут судить бывшего начальника УСБ полиции Краснодарского края. Об этом пишет 1rnd.ru со ссылкой на источник.

Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд. Когда пройдет первое слушание, пока не сообщается.

Напомним, по данным следственного комитета РФ, обвиняемого и еще несколько должностных лиц задержали в 2020 году. Его подозревали в совершении преступлений по статьям «Создание преступного сообщества» и «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты дела брали взятки на посту за совершение «заведомо незаконных действий» на посту ДПС в Краснодарском крае. За вознаграждение они не привлекали нарушителей к ответственности.