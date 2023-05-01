Вылов сельди в Азовском море в 2023 году стал рекордным

Специалисты зафиксировали 126 тонн добытой сельди. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Азовском море зафиксировали рекордный вылов сельди. По информации АзНИИРХ, мониторинг берегового промысла проводили в Ейском, Щербиновском, Ахтарском, Темрюкском, Арбатском районах, а также в Таганрогском заливе и реке Дон.

Специалисты зафиксировали 126 тонн добытой сельди. Это на 70% больше, чем в прошлом году, и на 80% больше по сравнению со средним значением за последние пять лет.

В научно-исследоветльском институте объяснили такой прирост открытием в 2023 году нового района промысла вдоль крымского побережья Азовского моря.

Вылов сельди продолжает наращивать обороты: с 20 апреля началась сельдевая путина в реке Дон.

Увеличился вылов и других видов рыб. Например, добыто 643 тонны пеленгаса (на 20% больше, чем в 2021 году, и на 3,5% - по сравнению с 2022-м). А камбалы выловили общим весом 143 тонны. Это сопоставимо с объёмами промысла в Черном море. Там зафиксировали всего на девять тонн больше (152 тонны).

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