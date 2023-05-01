В первые дни мая в Ростов придут дожди и потеплеет до +22 градусов

По данным синоптиков, осадки ожидаются 2 и 5 мая Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове май начнется с потепления и дождей. Прогноз погоды со 2 по 5 число сообщили в Росгидрометцентре.

Во вторник, 2 мая, в первую половину дня ожидаются осадки. Температура воздуха составит +16 градусов днем и +9 - ночью. Небо будет затянуто тучами. Солнце выглянет из-за туч на следующий день.

К концу рабочей недели столбик термометра поднимется до +22 градусов. Но несмотря на теплую погоду, в пятницу снова пройдут дожди. Небольшие осадки прогнозируют в течение всего дня.

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