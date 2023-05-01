Ростовский ипподром не планируют застраивать жильем

Сейчас ипподром продолжает работать в привычном режиме. Фото: Андрей АБРАМОВ

В донской столице Ростовский ипподром не планируют застраивать жилыми домами. Об этом сообщили газете "Наше Время" в агропромышленной компании "Юг Руси".

Об этом стало известно в ходе мероприятия областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сохранение ипподрома стало одной из ключевых тем встречи. Также руководитель городского отделения ВООПиК Александр Кожин рассказал об отзыве судебного иска к областному комитету по охране памятников культуры по поводу Ростовского ипподрома.

Стороны пришли к договоренности приложить совместные усилия для сохранения ипподрома в качестве центра испытаний лошадей. Добавим, что сейчас ипподром продолжает работать в привычном режиме.

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