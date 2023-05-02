В Ростовской области легковушка врезалась в дерево: пострадали двое

В результате аварии водитель и 18-летний пассажир иномарки получили травмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области легковушка на всей скорости врезалась в дерево. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло на автодороге «Сальск-Городовиковск» 1 мая.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Тойота Камри» превысил скорость и не смог справиться с управлением. В результате машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

- В результате аварии водитель и 18-летний пассажир иномарки получили травмы и были доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)