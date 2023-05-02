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НовостиПроисшествия2 мая 2023 5:15

В Ростовской области легковушка врезалась в дерево: пострадали двое

С травмами их доставили в больницу
Лейла МИРИШОВА
В результате аварии водитель и 18-летний пассажир иномарки получили травмы

В результате аварии водитель и 18-летний пассажир иномарки получили травмы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области легковушка на всей скорости врезалась в дерево. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло на автодороге «Сальск-Городовиковск» 1 мая.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Тойота Камри» превысил скорость и не смог справиться с управлением. В результате машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

- В результате аварии водитель и 18-летний пассажир иномарки получили травмы и были доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе.

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