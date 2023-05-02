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НовостиОбщество2 мая 2023 5:46

В Ростове-на-Дону со 2 по 5 мая обесточат сотни домов

Причиной отключения электричества станет обрезка аварийных деревьев
Лейла МИРИШОВА
Дома будут обесточены на несколько часов

Дома будут обесточены на несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове со 2 по 5 мая пройдет без электроэнергии останутся сотни домов. Об этом сообщили на сайте "Донэнерго".

Согласно опубликованной информации, причиной отключения электроэнергии стала обрезка аварийных деревьев и технические работы на оборудовании. Свет в домах будут отключать с 9 до 17 часов. Так, без электроэнергии придется потерпеть жителя домов по следующим адресам: ул. Немировича-Данченко, просп. Чехова, просп. Шолохова, пер. Норильский, ул. Еременко, ул. Малиновского, ул. Сейнерная, ул. Евдокимова, ул. Пушкинская, ул. Штахановского, ул. 6-я линия, ул. Рябышева, ул. Тюхряева, пер. Беломорский, просп. 40 лет Победы.

Узнать список домов, которые обесточат можно на сайте компании.

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