В Ростовской области в аварии погиб 46-летний водитель

Водитель транспорта погиб на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Октябрьском районе в ДТП погиб 46-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла поздним вечером 1 мая на трассе "Новочеркасск-Багаевская".

По предварительным данным ведомства, 46-летний водитель "УАЗ – 22069030" двигался со стороны станицы Кривянской в сторону поселка Донской. В какой-то момент он не смог справиться с управлением и съехал с трассы. Автомобиль на всей скорости врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)