В Ростове в парке «Левобережном» открыли сезон парков и фонтанов

К вечеру, когда заработал фонтан, в парке дождя не было. Фото: администрация Ростова.

В воскресенье, 1 мая, в Ростове один из самых любимых горожанами и гостями парк «Левобережный» отметил свой пятилетний юбилей.

Сотни людей с семьями собрались в парке, чтобы отпраздновать этот знаменательный день. Главная сцена стала местом выступления лучших творческих коллективов Ростова-на-Дону.

Но наиболее запоминающимся моментом праздника стал торжественный запуск светомузыкального фонтана на закате солнца. Этот яркий момент всегда ассоциируется у горожан с началом теплого времени года, когда можно наслаждаться вечерними прогулками в парках, кататься на аттракционах, любоваться фонтанами и устраивать пикники на свежем воздухе.

Напомним, также 1 мая, в донской столице торжественно открыли экопарк «Первая миля». Располагается он вдоль реки Темерник и примыкает зоопарку.

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Также в этот день в городе начали работу аттракционы (подробности)