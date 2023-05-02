В это время коммунальщики будут заниматься переврезкой водовода. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

С 9 утра 3 мая до 9 утра 4 мая в Ворошиловском районе Ростова часть домов останется без воды. Об этом горожан предупредили в водоканале.

Без воды останутся дома, находящиеся в границах: улица Тибетская – переулок Измаильский – улица Пришкольная. Это в районе рощи СКА.

Коммунальщикам пришлось пойти на это из-за переврезки водовода на улице Тибетской.

В границах, где не будет воды, идет активная застройка территории. Часть домов уже построили и заселили. Их жильцам стоит заранее подумать, как подготовиться к предстоящему отключению.

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Согласно опубликованной информации, причиной отключения электроэнергии стала обрезка аварийных деревьев и технические работы на оборудовании. Свет в домах будут отключать с 9 до 17 часов (подробности)