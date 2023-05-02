В Ростове мать опровергла виновность подозреваемого в убийстве 8-месячной дочери

Мужчину и его супругу уже задержали, идет следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мать подозреваемого в убийстве 8-месячной дочери опровергла обвинения в отношении сына. Женщина уверена, что ростовчанин постоянно «трясся» над малышкой и «не мог причинить ей вреда», сообщают «Известия».

- Максим ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои. Вызывал врачей, - подчеркнула мать мужчины.

К слову, ранее журналистам стало известно, что пара часто ссорилась и устраивала застолья. Одна из соседок рассказала, что из квартиры постоянно был слышен детский плач.

Напомним, молодых мужа и жену по подозрению в убийстве задержали 30 апреля 2023 года. Предварительно, во время семейной ссоры девочке нанесли тяжелую травму, от которой она умерла. После этого родители обратились в полицию с заявлением о похищении ребенка, но во время расследования части тела малышки нашли в холодильнике.

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону арестовал супругов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Обвиняемые пробудут в СИЗО до 28 июня. Следствие продолжается.

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