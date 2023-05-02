На одной из улиц Волгодонска в праздничный день сгорела иномарка

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания Фото: Иван МАКЕЕВ

На одной из улиц Волгодонска сгорел автомобиль Peugeot. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент зарегистрировали утром 1 мая. Тревожный звонок о происшествии на Ленина, 7 в экстренную службу поступил в 9:27. Горение локализовали в 9:32, все потушили в 9:33.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 7 человек и 2 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

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