В Ростовской области друзья украли трубы на сумму 450 тысяч рублей

В Ростовской области полиция задержала подозреваемых в краже
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Волгодонске Ростовской области в местный отдел полиции с заявлением о краже обратился сотрудник строительной компании, сообщил донской главк. Мужчина пояснил, что с территории предприятия пропали металлические трубы, общая стоимость которых оценивается в 450 тысяч рублей.
Оперативники установили подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители возрастом 29 и 37 лет.
Оказалось, что приятели гуляли по городу и случайно, проходя мимо предприятия, увидели металлические трубы.
Решив заработать, они зашли на территорию и, представившись строителями, поручили работнику распилить трубы на куски.
После чего погрузили их в машину и отвезли в пункт приема металлолома, где и продали чужое имущество.
- В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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