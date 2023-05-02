В Ростовской области друзья украли трубы на сумму 450 тысяч рублей

В Ростовской области полиция задержала подозреваемых в краже Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгодонске Ростовской области в местный отдел полиции с заявлением о краже обратился сотрудник строительной компании, сообщил донской главк. Мужчина пояснил, что с территории предприятия пропали металлические трубы, общая стоимость которых оценивается в 450 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители возрастом 29 и 37 лет.

Оказалось, что приятели гуляли по городу и случайно, проходя мимо предприятия, увидели металлические трубы.

Решив заработать, они зашли на территорию и, представившись строителями, поручили работнику распилить трубы на куски.

После чего погрузили их в машину и отвезли в пункт приема металлолома, где и продали чужое имущество.

- В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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