2 мая в Ростовской области прогнозируют дожди с грозами и похолодание

Местами пройдут небольшие и умеренные осадки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 2 мая, в Ростовской области ожидается облачная погода, местами возможны сильные дожди с грозами. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

- По информации Гидрометцентра, на территории области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки, днем в отдельных районах возможны сильный дождь и гроза, - говорится в прогнозе.

Ветер сегодня должен быть преимущественно юго-западным с переходом на северо-западный 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с, при грозе - до 16 м/с.

В светлое время суток температура воздуха составит +11-16 градусов, по югу до +19. Ночью обещали +5-10, по северу области до +2.

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