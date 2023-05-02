Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 8:26

2 мая в Ростовской области прогнозируют дожди с грозами и похолодание

Ветер должен быть преимущественно юго-западным
Ангелина СКИБА
Местами пройдут небольшие и умеренные осадки

Местами пройдут небольшие и умеренные осадки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 2 мая, в Ростовской области ожидается облачная погода, местами возможны сильные дожди с грозами. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

- По информации Гидрометцентра, на территории области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки, днем в отдельных районах возможны сильный дождь и гроза, - говорится в прогнозе.

Ветер сегодня должен быть преимущественно юго-западным с переходом на северо-западный 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с, при грозе - до 16 м/с.

В светлое время суток температура воздуха составит +11-16 градусов, по югу до +19. Ночью обещали +5-10, по северу области до +2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону торжественно открыли экопарк «Первая миля»

Речь идет о непрерывной площадке от зоопарка и парка имени Октября (подробности)