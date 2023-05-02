Под Батайском произошло ДТП с участием рейсового автобуса Neoplan

Очевидцы сообщают, что автобус врезался в несколько машин Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области под Батайском произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Очевидцы сообщили в соцсетях, что общественный транспорт «въехал в Peugeot и зацепил еще несколько автомобилей». После этого, по словам людей, на место происшествия приезжала реанимация.

Случившееся уже прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- Авария произошла вечером 30 апреля на проспекте Ворошиловском. Предварительно, 28-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Батайска в направлении Ростова-на-Дону, при въезде в город, в момент возникновения опасности не принял мер к остановке и наехал на стоящий Peugeot, - пояснили в журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что в аварии никто из людей не пострадал, только машины получили механические повреждения.

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