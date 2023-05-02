Метеоролог Роман Вильфанд предупредил жителей Ростовской области о сильных дождях

В Ростовской области прогнозируют интенсивные осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области и в других регионах страны в ближайшее время ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

- В Краснодарском крае 2 мая, исключая Сочи, весь день сильные дожди, ливни, грозы, град, возможен ветер до 22 м/с. В Адыгее аналогичная погода. В Ростовской области прогнозируется сильный дождь, - прокомментировал Роман Вильфанд.

Напомним, по данным Ростовского гидрометцентра, 2 мая на Дону местами должны пройти сильные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, иногда с порывами 12-14 м/с, при грозе до 16 м/с. В светлое время суток температура воздуха составит +11-16 градусов, по югу - до +19. Ночью обещали +5-10, по северу до +2.

Завтра, 3 мая, должно быть также дождливо. Ветер сменится на северо-западный и западный 6-11 м/с, при грозе 15-17 м/с. Ночью ожидается +3-8, по северу до 0. Днем будет +12-17 граудсов.

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