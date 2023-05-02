Проект обновления улицы Пушкинской в Ростове планируют разработать не ранее 2024 года

Ранее на Пушкинской собирались заменить плитку и освещение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону после выделения средств и разработки проекта собираются начать благоустройство улицы Пушкинской. Об этом, ссылаясь на городскую администрацию, сообщает РБК Ростов.

- В случае выделения в 2023 году бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации работы по благоустройству будут запланированы в 2024 году, - приводится комментарий властей донской столицы.

Сумму, необходимую для реализации проекта, не уточнили.

Добавим, о необходимости реконструкции улицы Пушкинской говорили еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что на объекте намерены заменить плитку и освещение, обновить фонтан «Лира», а также обустроить новые игровые зоны и единую концепцию озеленения.

Добавим, ранее журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что проект моста на Зеленый остров был внесен в бюджет на 2024 год. Сейчас остров с городом связывает понтонный мост.

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