Под Таганрогом частный дом выгорел на площади в 130 кв. метров

На месте происшествия задействовали 10 человек и 3 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области под Таганрогом сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Пожар произошел ночью 30 апреля в Неклиновском районе, в хуторе Морской Чулек, на территории СНТ Надежда. Вызов на улицу Степную поступил в 01:04. Локализовали горение в 01:34, все потушили в 01:45. Погибших нет, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что общая площадь возгорания составила 130 кв. метров. На месте происшествия от МЧС задействовали 10 человек и 3 единицы техники.

Жителей Дона просят всегда помнить и строго соблюдать правила пожарной безопасности. При возгораниях следует звонить по телефонам с мобильного «101» или со стационарного «01».

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