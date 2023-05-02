Россияне стали чаще покупатель более дорогую недвижимость Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты ВТБ проанализировали спрос клиентов на недвижимость в разрезе средней суммы покупки-продажи жилья. За год доля сделок на сумму до 10 млн рублей резко сократилась и при этом значительно выросла в сегменте 10-15 млн. Наиболее существенные изменения были зафиксированы на первичном рынке.

Новостройки

По итогам первого квартала 2023 года на сделки с первичной недвижимостью стоимостью до 10 млн рублей приходится более 74% в общей структуре спроса. По сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 11 п.п. А в сегменте жилых объектов стоимостью 10-15 млн рублей произошел существенный рост - их доля выросла почти до 17%. Доля сделок в сегменте 15-20 млн рублей выросла на 2,6 п.п., до 5,4%.

Вторичный рынок

В сегменте готового жилья существенных изменений специалисты зафиксировано не было. Здесь по итогам первых трех месяцев текущего года подавляющая доля сделок с жильем совершается на сумму до 10 млн рублей – 92%, за год показатель сократился всего на 1 пп. В сегменте 10-15 млн рублей доля составила 5%, 15-20 млн – 0,6%.

- Последние несколько лет мы фиксировали значительную корректировку цен на рынке недвижимости. Наиболее выраженная динамика наблюдалась в сегменте первичного жилья. В этих условиях структура сделок предсказуемо поменялась в сторону недвижимости с высоким «чеком». На фоне ухода от «околонулевой» ипотеки, которая позволяла получить низкую ставку на весь срок кредита, в ближайшей перспективе мы ожидаем постепенную стагнацию цен на квартиры в новостройках. В результате разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости принимать все более сбалансированные черты, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Эксперты прогнозируют новый рекорд на российском ипотечном рынке. Ожидается, что за январь-июнь текущего года заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей.