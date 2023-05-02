В Ростове секретаря военно-врачебной комиссии оштрафовали за мелкое взяточничество

Вердикт вынесли по уголовной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону секретаря военно-врачебной комиссии двух районных военкоматов осудили по уголовной статье. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, весной 2021 года выяснилось, что студенты военно-учебного центра одного из вузов собирали деньги для секретаря ВВК. Сумму планировали передать через посредника за «получение положительных заключений медкомиссий без их фактического прохождения».

После этого в отношении специалиста ВВК было возбуждено дело по подозрению в мелком взяточничестве» (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). По итогам следствия в суде Ворошиловского района донской столицы был назначен штраф. Этот приговор уже вступил в силу.

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