От дифтерии в Ростовской области провакцинируют 95% населения

Прививки будут делать вне зависимости от возраста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростовской области от дифтерии планируют провакцинировать 95% населения. Такой план установлен в постановлении, подписанном заместителем главного санитарного врача региона Екатерина Ерганова.

Мероприятия проходят в течение всего года и проводятся в рамках национального календаря профилактических прививок.

В документе отмечается, что помимо местного населения, провакцинировать от дифтерии необходимо кочующих, вынужденных переселенцев, мигрантов и вахтовиков.

Под вакцинацию подпадают все возрастные категории.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 апреля, в Ростовской области выявили 72 заболевших ковидом. Пятеро из них попали в больницу.

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