В Ростовской области задержали наркоторговца-закладчика

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Волгодонске Ростовской области полицейские задержали мужчину. Его подозревают в торговле наркотиками.

Правоохранители отмечают, что 35-летний волгодончанин делал тайники-закладки с наркотиками на одной из улиц города. Из них изъяли 4,81 грамма запрещенного вещества.

Как выяснили полицейские, для перепродажи мужчина приобрел наркотики также через тайник. Затем он их расфасовал и разнес по закладкам.

Дома, во время обыска, у задержанного нашли материал, который он использовал для фасовки наркотических средств.

Пока идет следствие, мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в конце апреля в Волгодонске правоохранители изъяли у троих мужчин 249 граммов наркотиков. Торговали они ими через интернет-магазин.

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