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НовостиОбщество2 мая 2023 15:23

В Ростове-на-Дону больше месяца разыскивают 42-летнего мужчину

Иван Калашников не выходит на связь с 29 марта
Лейла МИРИШОВА
Мужчину ищут больше месяца. Фото: "ЛизаАлерт"

Мужчину ищут больше месяца. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропал 42-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно информации, Иван Калашкинов последний раз выходил на связь 29 марта. Больше месяца мужчина не отвечает на звонки и смс. Обеспокоенные родственники пытались найти пропавшего самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Волонтеры прочесывают все улицы и районы города в поисках мужчины.

Рост Ивана – около 176 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Во что был одет мужчина неизвестно.

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