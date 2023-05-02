В администрации Ростова изымают документацию для расследования дела о гибели женщины во время потопа

Следователи продолжают расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Ростова-на-Дону изымают документацию для расследования дела о гибели 81-летней женщины во время ливня. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 2 мая.

Отметим, что по поручению председателя СК России в центральный аппарат представлен доклад по произошедшей трагедии. Сейчас следствием восстановлены обстоятельства расследуемого события, в том числе место падения женщины в ливневый коллектор. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей, допрошены очевидцы произошедшего.

В администрации города изымается необходимая документация по содержанию и эксплуатации ливневок.

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