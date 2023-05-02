Гибель пожилой учительницы в Ростове может быть не связана с ливнем

Точные причины смерти 80-летней женщины установит экспертиза Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону причина гибели 80-летней учительницы может быть не связана с ливнем. Об этом сообщили представители администрации в ходе встречи с журналистами 2 мая.

Как рассказал исполняющий обязанности главы администрации Юрий Овчинников, 28 апреля за 40 минут ливня выпало около 13 мм осадков. В этот же день погибла пожилая ростовчанка. Ее тело нашли в коллекторе в Октябрьском районе города.

- Смерть 80-летней учительницы может быть не связана с дождем. Есть много нестыковок, проходит экспертиза, результаты которой станут известны недели через две, - отметил исполняющий обязанности главы городской администрации Юрий Овчинников.

Кроме того, городская администрация сразу же связалась с семьей погибшей. От помощи родственники ростовчанки отказались.

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