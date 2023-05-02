В Батайске нашли 13-летнюю девочку, пропавшую без вести

Подростка удалось найти спустя пару часов. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Батайске нашли живой девочку-подростка, пропавшую без вести. По информации ОМВД поводу Батайску о местонахождении школьницы не было известно несколько часов.

Родители пытались найти 13-летнюю девочку самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. Правоохранители опросили одноклассников и учителей. Через несколько часов удалось выяснить, где может находиться пропавшая. Школьницу нашли на одной из улиц города.

- Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали в ведомстве.

Полицейские передали девочку родственникам. С ними провели профилактическую беседу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Казался тихоней»: ростовчанин, подозреваемый в расчленении дочери, работал в администрации

Знакомые рассказали о ростовчанине, которого вместе с женой подозревают в убийстве и расчленении восьмимесячного ребенка

(Подробности)