В Азовском районе без вести пропала 28-летняя женщина

Юлия Полозова не выходит на связь с 26 апреля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азовском районе разыскивают 28-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

По информации ведомства, женщина не выходит на связь с 26 апреля. Около недели родственники пытаются связаться с Юлией Полозовой, однако она не отвечает на звонки и смс. К поискам пропавшей подключились волонтеры и правоохранители. Они прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшей – около 170 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в черный жилет, зеленый спортивный костюм и черные кроссовки.

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(Подробности)