В Ростовской области 14 местных жителей пойдут под суд за крупное мошенничество

Уголовное дело направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области перед судом предстанут 14 местных жителей. Их обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения и в крупном размере". Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Согласно информации ведомства, 14 человек из Пролетарского района подозреваются в присвоении себе нескольких участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью более 300 га. Они подделали правоустанавливающие документы, указав себя владельцами, и подали заявление в суд о признании за ними права собственности. Когда было вынесено решение в их пользу, злоумышленники зарегистрировали право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Когда об этом стало известно правоохранителям, в отношении местных жителей возбудили уголовное дело. Оказалось, что земля была муниципальной.

- Противоправными действиями злоумышленников причинен ущерб муниципальному образованию на сумму более 11 млн рублей, - добавили в надзорном органе.

Уголовное дело направили в суд.

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