В Ростовской области во время пожара в частном доме спасли человека

Из горящего дома удалось спасти человека
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В хуторе Крюков, Тацинского района сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 мая на улице Зеленой.
По предварительной информации, дом начал полыхать около 17 часов вечера. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 50 квадратов. Из горящего здания удалось спасти человека.Пламя удалось потушить за несколько минут.
На месте пожара работали пять спасателей и две спецмашины.
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