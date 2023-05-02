В Ростовской области во время пожара в частном доме спасли человека

Из горящего дома удалось спасти человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Крюков, Тацинского района сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 мая на улице Зеленой.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 17 часов вечера. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 50 квадратов. Из горящего здания удалось спасти человека.Пламя удалось потушить за несколько минут.

На месте пожара работали пять спасателей и две спецмашины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске нашли 13-летнюю девочку, пропавшую без вести

Несовершеннолетнюю отыскали спустя несколько часов на одной из улиц города

(Подробности)