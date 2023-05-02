В Новочеркасске из-за репетиции парада Победы ограничат движение на нескольких улицах

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске ограничат движение на нескольких улицах из-за репетиции парада. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, 3 и 5 мая с 14 до 23 часов, 7 мая с 5 до 13 часов и 9 мая с полуночи до 13 часов движение будет перекрыто по адресам: Платовский проспект, от Пушкинской улицы до улицы Фрунзе; Московская улица, от Комитетской до Платовского проспекта; Атаманская улица, от Александровской до улицы имени генерала Лебедя.

В администрации также уточнили, что во время репетиции остановят круговое движение по площади Ермака. Отметим, что автомобилистам стоит заранее спланировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

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(Подробности)