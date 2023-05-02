Из-за строительства моста через Ростовское море тысячи горожан останутся без воды

Массовые отключения проведут в течение дня 4 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тысячи жителей Ростова на день останутся без холодной воды. Информация об этом опубликована на сайте Ростовводоканала.

Подачу водоснабжения прекратят 4 мая в 8:30. Ограничение коснется домов, расположенных в ЖК "Платовский", поселках Музыкантов и Камышеваха - Аксайская ПМК, а также в инфекционной больнице на Ходаша, 15 и в пожарной части на Шолохова - Синявского, 20. Аналогичная ситуация в нескольких СНТ: "Афганец", "Космос", "Агропром" и "Париж".

Воду отключат из-за строительства мостового перехода через Ростовское море. Подключить объекты к водоснабжению обещают к 21:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переживал, что зрители уйдут с пятичасового шоу: Как Валентин Юдашкин привозил свой театр моды в Ростов-на-Дону

На конкурс модельеров в Ростове, который судил Валентин Юдашкин, собрался полный зал на 5 тысяч человек и не расходился пять часов

(Подробности)