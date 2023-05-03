В Ростове-на-Дону 3 мая после затяжных дождей придет солнечная погода

В Ростов придет весенняя погода Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростов вернется солнечная погода. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В среду, 3 мая, в донской столице весь день будет солнечная погода. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Вечером в городе будет небольшая облачность, но без осадков. Столбики термометров опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет достигать 6-7метров в секунду.

Отметим, что в четверг, 4 мая, в городе погода будет аналогичной. Воздух в городе прогреется до +21 градуса.

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