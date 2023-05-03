Жители Ростова 5 мая смогут увидеть полутеневое затмение Луны

Редкое явление можно наблюдать с 18:14 до 22:23 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону гости и жители города смогут 5 мая увидеть полутеневое затмение Луны. Соответствующая информация появилась на сайте Московского планетария. Тень Земли упадет на Луну с 18:14 до 22:23 часов.

- Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, – сообщили специалисты.

В 20:23 Луна максимально погрузится в полутень. За явлением не обязательно смотреть в телескоп, снижение яркости луны будет незначительным. Отметим, что следующее глубокое полутеневое затмение Луны произойдет только осенью 2042 года.

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