В хуторе Ростовской области произошел пожар в частном доме

Пламя охватило порядка 100 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Пономарев Кашарского района сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 2 мая.

По информации ведомства, дом загорелся около 10 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 100 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя 30 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали девять спасателей и две единицы спецтехники.

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(Подробности)