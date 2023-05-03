В Ростовской области для желающих служить по контракту открыли горячую линию

Задать интересующие вопросы граждане смогут по номеру 117 Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области открыли горячую линию для желающих служить по контракту. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Задать интересующие вопросы граждане смогут по короткому номеру 117 – необходимо позвонить на 122 и выбрать цифру 3 многоканального сервиса. Все консультации будут проводить подготовленные операторы. Они проконсультируют и подробно расскажут о службе по контракту.

Также жители Ростовской области по номеру 122 могут получить ответы на вопросы, касающиеся коронавируса, работы, социальных выплат и оформлении детей в школы.

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(Подробности)