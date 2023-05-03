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НовостиОбщество3 мая 2023 5:59

В Ростовской области для желающих служить по контракту открыли горячую линию

Задать интересующие вопросы граждане смогут по номеру 117
Лейла МИРИШОВА
Задать интересующие вопросы граждане смогут по номеру 117

Задать интересующие вопросы граждане смогут по номеру 117

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области открыли горячую линию для желающих служить по контракту. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Задать интересующие вопросы граждане смогут по короткому номеру 117 – необходимо позвонить на 122 и выбрать цифру 3 многоканального сервиса. Все консультации будут проводить подготовленные операторы. Они проконсультируют и подробно расскажут о службе по контракту.

Также жители Ростовской области по номеру 122 могут получить ответы на вопросы, касающиеся коронавируса, работы, социальных выплат и оформлении детей в школы.

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