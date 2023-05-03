В Волгодонске в ДТП столкнулись две легковушки

В аварии пострадали только автомобили. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске в аварии столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло вечером 2 мая на улице Гаражной.

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем «Киа Церато» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2114», под управлением 20-летнего водителя. В результате легковушки столкнулись.

- В ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал, – сообщили в ведомстве.

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