В администрации Ростова пожаловались на погоду, которая мешает ремонтировать дороги

В Ростове дефектов дорог очень много. Фото: администрация города.
В Ростове из-за частых дождей дорожным службам тяжело находить временные коридоры, во время которых можно проводить ремонтные работы. На это посетовал врио главы городской администрации Юрий Овчинников, выступая перед журналистами.
— У нас сложилась тяжелая ситуация в связи с тем, что осадки выпадают практически каждый день. И наши дорожные подрядчики буквально ловят эти часы, в которые можно проводить ремонтные работы дорог, — отметил Юрий Владимирович.
Также он отметил, что дефектов дорог очень много. А также то, что на его памяти нет ни одного такого года, когда столь часто выпадали осадки.
— Мы плиточное покрытие ремонтируем. Проходит дождь и у нас возникают очередные провалы, которые необходимо ремонтировать, — рассказал Овчинников.
Напомним, что улицу Малиновского в Ростове будут перекрывать при угрозе подтопления. Объезжать ее предложили по улице Зорге. К такой вынужденной мере будут прибегать, пока там не появится ливневая канализация.
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