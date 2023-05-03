В администрации Ростова пожаловались на погоду, которая мешает ремонтировать дороги

В Ростове дефектов дорог очень много. Фото: администрация города.

В Ростове из-за частых дождей дорожным службам тяжело находить временные коридоры, во время которых можно проводить ремонтные работы. На это посетовал врио главы городской администрации Юрий Овчинников, выступая перед журналистами.

— У нас сложилась тяжелая ситуация в связи с тем, что осадки выпадают практически каждый день. И наши дорожные подрядчики буквально ловят эти часы, в которые можно проводить ремонтные работы дорог, — отметил Юрий Владимирович.

Также он отметил, что дефектов дорог очень много. А также то, что на его памяти нет ни одного такого года, когда столь часто выпадали осадки.

— Мы плиточное покрытие ремонтируем. Проходит дождь и у нас возникают очередные провалы, которые необходимо ремонтировать, — рассказал Овчинников.

Напомним, что улицу Малиновского в Ростове будут перекрывать при угрозе подтопления. Объезжать ее предложили по улице Зорге. К такой вынужденной мере будут прибегать, пока там не появится ливневая канализация.

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