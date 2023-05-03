Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 10:25

В 2023 году в Ростове-на-Дону сократился ввод жилья

За первый квартал в городе возвели более 3 тысяч квартир
Ангелина СКИБА
В 2022 году за январь - март возвели 323,4 тысячи кв. метров

В 2022 году за январь - март возвели 323,4 тысячи кв. метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону примерно на 40 % сократился ввод жилья. Такой вывод можно сделать после сравнения данных Ростовстата за январь - март 2022 и 2023 годов.

За первый квартал 2023 года в донской столице всего возвели более 3 тысяч квартир общей площадью 207,2 тысячи кв. метров. Лидерами по новой застройке оказались три района: Кировский, Октябрьский и Ворошиловский.

- Предприятиями и организациями было сдано свыше 2,7 тысячи благоустроенных квартир общей площадью 120,6 тысячи кв. метров. В сфере индивидуального жилищного строительства горожане выстроили 0,4 тысячи домов общей площадью 86,6 тысячи кв. метров, - говорится на сайте Ростовстата.

Отметим, в 2022 году за январь - март возвели 323,4 тысячи кв. метров. Предприятия и организации сдали 226,5 тысячи кв. метров, индивидуальные застройщики - 96,9 тысячи кв. метров. Лидерами были Октябрьский, Ворошиловский и Железнодорожный районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на двух подростков обрушилась бетонная плита, один из мальчиков погиб

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следкома и прокуратуры (подробности)