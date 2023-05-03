В 2023 году в Ростове-на-Дону сократился ввод жилья

В 2022 году за январь - март возвели 323,4 тысячи кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону примерно на 40 % сократился ввод жилья. Такой вывод можно сделать после сравнения данных Ростовстата за январь - март 2022 и 2023 годов.

За первый квартал 2023 года в донской столице всего возвели более 3 тысяч квартир общей площадью 207,2 тысячи кв. метров. Лидерами по новой застройке оказались три района: Кировский, Октябрьский и Ворошиловский.

- Предприятиями и организациями было сдано свыше 2,7 тысячи благоустроенных квартир общей площадью 120,6 тысячи кв. метров. В сфере индивидуального жилищного строительства горожане выстроили 0,4 тысячи домов общей площадью 86,6 тысячи кв. метров, - говорится на сайте Ростовстата.

Отметим, в 2022 году за январь - март возвели 323,4 тысячи кв. метров. Предприятия и организации сдали 226,5 тысячи кв. метров, индивидуальные застройщики - 96,9 тысячи кв. метров. Лидерами были Октябрьский, Ворошиловский и Железнодорожный районы.

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