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НовостиОбщество3 мая 2023 12:12

В Ростове ограничат проезд по ряду улиц

Публикуем список улиц, по которым из-за модернизации тепломагистрали в Ростове будет ограничен проезд с 4 мая
Дмитрий Кутепов
Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября. Фото: администрация Ростова.

Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября. Фото: администрация Ростова.

Начиная с четверга, 4 мая, из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд по ряду улиц. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог.

В частности, проезд будет ограничен по следующим участкам дорог:

— по улице Социалистической, в районе домов №№ 141 и 144/146;

— по улице Шеболдаева, от строения №2Е до строения №6;

— по улице Прогрессивной, от строения №7 до улицы 2-й Краснодарской.

Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября.

А также с 1 июля до 31 октября — по улице Пушкинской, от проспекта Чехова до проспекта Соколова.

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