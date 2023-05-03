Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября. Фото: администрация Ростова.

Начиная с четверга, 4 мая, из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд по ряду улиц. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог.

В частности, проезд будет ограничен по следующим участкам дорог:

— по улице Социалистической, в районе домов №№ 141 и 144/146;

— по улице Шеболдаева, от строения №2Е до строения №6;

— по улице Прогрессивной, от строения №7 до улицы 2-й Краснодарской.

Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября.

А также с 1 июля до 31 октября — по улице Пушкинской, от проспекта Чехова до проспекта Соколова.

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