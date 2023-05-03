Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября. Фото: администрация Ростова.
Начиная с четверга, 4 мая, из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд по ряду улиц. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог.
В частности, проезд будет ограничен по следующим участкам дорог:
— по улице Социалистической, в районе домов №№ 141 и 144/146;
— по улице Шеболдаева, от строения №2Е до строения №6;
— по улице Прогрессивной, от строения №7 до улицы 2-й Краснодарской.
Работы на этих участках планируют завершить до 31 октября.
А также с 1 июля до 31 октября — по улице Пушкинской, от проспекта Чехова до проспекта Соколова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Улицу Малиновского в Ростове будут перекрывать при угрозе подтопления
Ограничивать движение властям придется до тех пор, пока на Малиновского не появится ливневая канализация. Точные сроки ее возведения пока не известны (подробности)