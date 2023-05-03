Сельская ипотека банка «Центр-инвест» попала в лидеры рейтинга лучших ипотечных программ

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» занял второе место в рейтинге лучших ипотечных программ на сельских территориях в апреле 2023 года по расчетам аналитического департамента сервиса «Выберу.ру».

Эксперты «Выберу.ру» изучили текущие параметры ипотечных программ и составили рейтинг ипотек на приобретение жилья в сельской местности.

При формировании рейтинга портал «Выберу.ру» учитывал такие критерии, как процентная ставка, срок кредитования, размер ежемесячных платежей и первоначального взноса, условия страхования и наличие дополнительных комиссий.

Программа «Сельская ипотека» банка «Центр-инвест» позволяет клиентам приобрести жилье или осуществить строительство недвижимости на сельских территориях (агломерациях) по ставке 2,75% годовых с первоначальным взносом от 10% и максимальным сроком кредитования до 20 лет.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Важными преимуществами ипотечных программ банка «Центр-инвест» являются низкие ставки, отсутствие обязательного страхования и комиссий, а также досрочное погашение без штрафов.

Банк «Центр-инвест» принимает участие в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предлагает широкую линейку собственных кредитов.

Подробнее ознакомиться с условиями программы «Сельская ипотека» банка «Центр-инвест» можно на сайте.

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